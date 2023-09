Don't Nod imponerade verkligen på oss i äventyrsspelet Life is Strange, men har även framgångsrikt doppat tårna i andra genrer, som med Vampyr. Just nu jobbar de på vad de själva beskriver som sitt mest ambitiösa projekt någonsin: actionrollspelet Banishers: Ghosts of New Eden. Vi har fått se en del gameplay tidigare, och nu har de även släppt en videogenomgång som berättar mer om spelet.

Man spelar som paret Antea Duarte och Red mac Raith, som är spökjägare i slutet av 1600-talet. Saker och ting går dock snett, vilket leder till att Antea själv blir ett spöke, och det nya målet blir att frigöra henne från detta tillstånd. Möten med intressanta karaktärer utlovas under resans gång, och vi kommer att få fatta en del beslut som avgör deras öden.

Man får spela som båda karaktärerna och kombinera jordliga vapen med övernaturliga krafter. För att bli bättre kommer man att utveckla sina förmågor med ett färdighetsträd och även utrusta sig med nya vapen och annan utrustning.

Banishers: Ghost of New Eden släpps den 7 november på pc, Xbox Series X/S och Playstation 5.