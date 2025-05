Den inledande försäljningen för Assassin's Creed Shadows ser inte ut att ha varit illa, men som vanligt med AC-spel är det inledande släppet bara börja. Nu följer uppdateringar, DLC och annat, och det är just vad de går igenom i sin senaste video.

De första grejerna kommer tidigt denna månad och inkluderar bland annat lite underlättande förbättringar såväl som ett nytt gratisuppdrag vid namn The Works of Luis Frois. Men det är senare under månaden som nåt riktigt välkommet anländer, nämligen flertalet nya parkour-manövrar, som bland annat låter en trycka ifrån från en vägg och hoppa bakåt och uppåt, såväl som förmågan att helt enkelt hoppa upp och grabba tag i utskjutande tak från marken.

Under året vankas det även uppdateringar av fotoläget, nya uppdrag, alarmfunktion ute i vildmarken, möjlighet att ta bort sin hjälm under mellansekvenser och givetvis expansionen Claws of Awaji, som bjuder på runt tio timmars spelande och är gratis för alla som förhandsbokade spelet.