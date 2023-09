"Genombrottet är en tidsfråga"

Lite som gubben i lådan klev Ubisoft in och fick streaming-rättigheter för kommande och befintliga Activision Blizzard-spel i femton år. Det vill säga: om företaget blir uppköpta av Microsoft. Streamade spel har hittills inte blivit en jättegrej, men till Financial Times (via VGC) säger Ubisoft-vd:n Yves Guillemot att genombrottet är en tidsfråga. Han jämför streamade spel med det svala mottagande Netflix fick för sina planer.

När Netflix först sa att de skulle gå in i streaming, sjönk deras aktier kraftigt och de blev kraftigt kritiserade. Idag ser vi vad de har blivit. Det kommer att vara detsamma med spel, men det kommer att ta tid. Men när det tar fart kommer det gå väldigt snabbt.

Enligt Guillemot kommer de betala Microsoft en engångssumma. Han "tror starkt" på att många spel kommer streamas och produceras i molnet inom fem till tio år. Utvecklingen kommer ta fart.

Bakgrunden till varför Ubisoft fått rättigheterna till streamade Activision Blizzard-spel är att brittiska CMA tidigare i år sa nej till Microsoft önskade köp av Activision Blizzard. Det främsta skälet? Att Microsoft skulle få för stor makt i molnet. CMA har dock svängt och lutar åt ja.