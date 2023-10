Naughty Dog, studion bakom The Last of Us och Uncharted, är senaste raden av spelföretag som drabbats av nedskärningar. Detta enligt rapport från Kotaku. Konsulter inom en rad olika områden – art, produktion, men främst QA – ska ha fått sina kontrakt avbrutna i förtid.

Nyheten ska ha kommunicerats internt förra veckan, enligt två olika källor Kotaku talat med. Heltidsanställda ska inte vara drabbade, men "minst" 25 utvecklare berörs av nedskärningen. I juli räknade vi Naughty Dog-folket till över 400 själar. Källorna påstår att ledningen "pressat" de anställda till att hålla tyst om det hela. Inget avgångsvederlag påstås vara aktuellt.

De berörda ska jobba oktober ut, men sedan är det tack och hej.

En källa hävdar att den sedan länge omtalade The Last of Us-multiplayern i princip lagts på is. Så sent som i somras kom rapporter om att projektet skalats ner. Kort sagt: det bådar inte gott.