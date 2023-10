Henry Cavill har varit ute på sina sista äventyr som Geralt of Rivia i och med den tredje säsongen av The Witcher på Netflix. Nu är det som bekant Liam Hemsworth som tar över, men om de senaste ryktena stämmer så lär han inte få gestalta häxkarlen sådär jättelänge.

Redanian Intelligence rapporterar att manusförfattandet för seriens fjärde säsong är på väg att dra igång igen efter Hollywood-strejken, och tanken är enligt dem att filmandet ska dra igång under första halvan av 2024, varpå det blir en paus innan säsong 5-filmandet börjar.

Det kan också komma att bli den sista säsongen, eftersom Redanian Intelligence säger sig ha hört viskningar om så "väldigt troligt" är fallet. De får dem även att dra slutsatsen att säsong fyra och fem troligen baseras på böckerna Baptism of Fire, Tower of the Swallow och Lady of the Lake.