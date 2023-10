År 2000 släppte Microïds strategispelet Empire of the Ants. Det fick ett ljummet mottagande, trots ett riktigt intressant koncept som baserades på romanen med samma namn. Men skam den som ger sig, för nu är Microïds tillbaka med ytterligare ett spel vid namn Empire of the Ants, och den här gången är det Tower Five som står för utvecklingen.

Även detta baseras på romanen och kretsar kring realtidsstrategi, där man i rollen som "myrfrälsaren" ska leda sitt folk att bygga ett hem, försvara sig mot faror och ta över ny mark. Spelet utvecklas i Unreal Engine 5, och vi lovas en fotorealistisk skog att utforska under olika årstider och vid olika tider på dygnet.

Sett till svårigheten ska den vara skalbar, med guider för strateginybörjare och avancerade strategier och stridsförmågor för erfarna skrivbordsgeneraler. Vilka utmaningar vi kommer att ställas för får vi smakprov på i trailern, och inkluderar bland annat en förhållandevis gigantisk bönsyrsa och en och annan snigel.

Empire of the Ants släpps under 2024 till pc och konsoler.