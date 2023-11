I dag eller i morgon släpps Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (beroende på plattform), som är ett avstickarspel i serien som tidigare hette Yakuza. Recensionerna för det är nu här, och snittet på Opencritic ser riktigt bra ut: 79/100 i skrivande stund.

Det är ett lite kortare äventyr än de tidigare spelen i serien, men tycks bjuda på en bra blandning av gammalt och nytt. Handlingen följer Kazuma Kiryu när han under täckmantel infiltrerar ett brottssyndikat.

Men detta är som sagt bara ett kortare sidospår, och huvudrätten – som heter Like a Dragon: Infinite Wealth – släpps den 26 januari 2024.