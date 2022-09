När Sega och Ryu Ga Gotoku Studio i veckan avslöjade tre spel – Like a Dragon 8, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased och Like a Dragon: Ishin – var det lätt att dra slutsatsen att Yakuza-namnet pensioneras efter sexton år och tiotalet spel. Och så blir det. När man gläntar på en ny generation Yakuza-spel Like a Dragon-spel blir det under nytt namn. Det berättar Sega för Kotaku.

Svaret är klart och tydligt: Yakuza-namnet plockas bort. Detta för att det ska "närmare hänga samman med det japanska namnet". Ryu Ga Gotoku kan översättas till just "Like a Dragon".

Senaste spelet i serien hette Yakuza: Like a Dragon, och blev i backspegeln en övergångstitel.