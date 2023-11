I samband med senaste finansrapporten bekräftar Nintendo att Super Mario Bros. Wonder säljer, tja, underbart. 4,3 miljoner sålda exemplar på två veckor är största releasen någonsin för en Super Mario-titel. Inte illa. I det finstilta får vi visserligen brasklappen att det bygger på "interna kalkyler", men med tanke på årets Zelda: Tears of the Kingdom sålde i 10 miljoner på tre dagar låter statistiken inte orimlig. Vi kan kort sagt konstatera: Switchen lever ännu.

Historiskt sett är det bästsäljande Super Mario-spelet alltjämt det snart 40 år gamla Super Mario Bros. till NES med 40 miljoner. Också New Super Mario till DS och Wii har gått åt (30 miljoner vardera). Bästsäljande 3d-spelet är det senaste: Super Mario Odyssey med nästan 27 miljoner.

Hur långt kan Super Mario Wonder nå? Resan har trots allt bara börjat. Snittbetyget bland FZ-läsarna är alldeles strålande 4,26 (av 5). Det är definitivt en av spelhöstens mest hyllade titlar.