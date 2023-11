För ett par dagar sedan uppgav Swen Vincke från Larian att ett officiellt uttalande angående släppdatumet för Baldur's Gate 3 på Xbox-konsolerna skulle komma under veckan. Nu har uttalandet kommit, men tyvärr inkluderar det inte ett faktiskt datum.

Istället skriver de på Twitter/X att planen fortfarande är att släppa spelet på Series X och S under december, och att ett spikat datum kommer att leverras under The Game Awards. Tidigare i veckan avslöjades nomineringarna till The Game Awards, och Baldur's Gate 3 är tillsammans med Alan Wake 2 det spel med flest nomineringar.

The Game Awards går av stapeln natten mellan den 7 och 8 december, och drar igång klockan 1.30 på natten.