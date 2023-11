Året lider mot sitt slut, vilket innebär diverse utmärkelser för de spel som folk och fä tycker har varit bäst under året. En av dessa är showen The Game Awards, och i natt presenterade de sina nominerade. Dessa kan man nu gå in och rösta på, men det är värt att nämna att en jury kommer att stå för 90 % av "rösterna", medan offentligheten sitter på de resterande 10 %.

Vinnarna presenteras under The Game Awards-showen som sänds live natten mellan den 7 och 8 december (startar 1.30 svensk tid fredag den 8 december).

Flest nomineringar (åtta var) går till Baldur's Gate 3 och Alan Wake 2.

Totalt är det 31 olika kategorier, så vi kommer inte att lista alla nominerade, men nedan hittar ni ett smakprov av dem:

Game of the Year

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Action Game

Armored Core VI

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Most Anticipated Game

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Best Ongoing

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Best Performance

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel's Spider-Man 2

Ett litet axplock, och visst får man säga att det är intressant att Starfield inte har nominerats till Game of the Year? Hur som helst hittar ni samtliga kategorier och nominerade här, och vill man rösta är det bara att logga in med Twitter/Google/etc.