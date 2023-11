Tänk vad tiden går ändå! I dag har det gått tio år sedan Xbox One hade premiär.

Microsofts tredje spelkonsol debuterade den 22 november 2013 i ett antal länder. Till premiärspelen hör Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome och Zoo Tycoon. Xbox Fitness var en annan titel, byggd på användadet av Kinect (rörelse- och ljudsensorn som var obligatorisk vid Xbox One-köp).

Sverige fick dock vänta till den 5 september 2014 på att köpa Xbox One. Men då var Kinect-kravet struket.

Premiären föregicks av en del förvirring och starka åsikter kring konsolen. När den avtäcktes i maj 2013 handlade mycket av presentationen om tv, vardagsrum, sport och underhållning – men inte särskilt mycket om spel. Nämnda Kinect blev också en källa till upprördhet. Microsoft hann också dra på sig kritik för idén att spelen skulle knytas till användarens konto och därmed inte går att sälja begagnade. Så blev det inte, men förarbetet inför lanseringen lämnade en del att önska.

Xbox One gick upp mot Playstation 4 som släpptes en vecka senare, men krysslådan fick snabbt se sig frånsprungen försäljningsmässigt. Kanske, kanske inte (fast kanske) var det därför som Microsoft slutade redovisa försäljningssiffror för sin hårdvara en tid in i den generationen.

Fyra år in i generationen lanserades Xbox One X, en avsevärt kraftigare konsol som var tänkt att locka folk som ville spela i 4K. En bra maskin, men grundproblemet kvarstod: var fanns alla de där bra spelen? Man släppte också en "slim"-Xbox, med namnet Xbox One S, med lägre pris och mindre storlek.

Officiell säljsiffra för Xbox One saknas, men analytiker har landat i trakterna av 58 miljoner sålda ex genom åren. Bäst säljande spel uppges PUBG vara med 9 miljoner ex. Bästa egenproducerade spel är Halo 5: Guardians på 5 miljoner. Det bästa du kan spela på maskinen är förstås upp till dig att avgöra, men till de mest hyllade titlarna hör Red Dead Redemption 2, GTA V (ursprunligen till generationen innan, men uppdaterat med FPS-vy och annat till One och PS4) och The Witcher 3.