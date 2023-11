Cult of the Lamb är ett riktigt trevligt spel som inte bara låter oss roguelite-kriga oss genom olika nivåer och dräpa bossar, utan mellan varven även låter oss ta det lugnt med lite basbygge och sektbildande.

Tidigare i år fick vi den stora uppdateringen Relics of the Old Faith, och nästa år kommer ytterligare en gratis uppdatering med massor av nytt innehåll. Den heter Sins of the Flesh och ska släppas tidigt nästa år, utan något spikat datum.

Exakt vad den kommer att inkludera inte, men vi frestas med "nya funktioner, berättelser och mer", och under de kommande veckorna ska mer blottas.