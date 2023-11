Tecken har definitivt funnits där: Beyond Good and Evil är på väg att få en jubileumsutgåva för att fira spelets tjugo år. Inget är dock officiellt, men nu har hala fingrar gjort spelet så officiellt det kan bli, genom att släppa det via prenumerationstjänsten Ubisoft+. Misstaget är korrigerat men (förstås) inte innan en del hunnit ladda ner spelet. Skärmdumpar och videor har (givetvis) delats.

Ubisoft, som varit "beyond" klantiga, gör nu sitt bästa med att plocka ner allt material. En butikssida var också en liten stund upplagd via Xbox-shoppen. Den är också nerplockad.

Ge dig ut på detta episka äventyr i upp till 4K och 60 fps med förbättrad grafik, kontroller och ljud, tillsammans med helt nya autosave- och crossplay-funktioner.

Det återstår att se när Ubisoft släpper spelet "på riktigt". Datumet för 20-årsjubileumet har redan kommit och gått. En sak är säker: det lär släppas före rekordsega Beyond Good and Evil 2.