Det är "the day before" innan The Day Before. Spelet har varit på tapeten länge. Inledningsvis för att det såg ut att vara ett riktigt snyggt spel, men i efterhand främst på grund av förseningar, strul med spelets namn och anklagelser om att de hämtat lite väl mycket inspiration från trailers för andra spel.

Men nu är dagen snart här. The Day Before släpps i morgon, visserligen i early access på Steam, men känslan är att folk inte kommer att vara särskilt förlåtande om spelet inte lever upp till Fntastics egenproducerade hype. I ett inlägg på X/Twitter skriver Fntastic att de dedikerar spelet till alla framtida spelare såväl som alla som tvivlade på dem.

Till personen som inte trodde på oss: vi har gjort det här spelet för dig också. Vi godtar alla former av kritik och hyser inte agg mot dig.

De ber också om ursäkt för marknadsföringen: "Snälla förlåt oss för att vi inte gjort den bästa marknadsföringen eller teasers. Vi lär oss något nytt och förbättrar oss varje dag".

Man är samtidigt tydlig mot kritikerna och säger åt dessa att sluta upp med anklagelser gällande scamming ("Det är inte sant, vi har inte tagit ett öre från er") eller "asset flip", ett fenomen där spel skapas enbart med färdiga spel-assets istället för egenutvecklade ("Inte heller sant, vi har jobbat dag och natt i fem år för att göra vårt drömspel till verklighet").