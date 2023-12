Årets The Game Awards har kommit och gått, och nedan har vi (förhoppningsvis) samlat samtliga trailers som visats under natten. Ni hittar dessutom den fullständiga sändningen här.

Det blev en herrans massa trailers, även om de där riktigt stora utannonseringarna man hoppats på nog får sägas ha lyst med sin frånvaro, åtminstone om man frågar undertecknad. Men visst bjöds det på lite överraskningar, som skräckspelet OD från Hideo Kojima och Jordan Peele, såväl som Monster Hunter Wilds.

Som grädde på moset fick vi se Sam Lake, Poets of the Fall och resten av gänget framföra det musikaliska numret från Alan Wake 2 (nedan).

Poets of the Fall – Herald of Darkness

Monster Hunter Wilds

Stormgate

Light No Fire

Fallout: Amazon Series

Asgard's Wrath 2

Exoborne Master The Apocalypse

Den Of Wolves

GTFO: The Final Chapter

Marvel Blade

Honkai: Star Rail

Final Fantasy VII Rebirth

The First Berserker: Khazan

Lost Records: Bloom and Rage

Tales of Kenzera: ZAU

Warframe: Whispers in the Walls

Suicide Squad

Black Myth: Wukong

Rocket Racing

Jurassic Park: Survival

OD

Rise Of The Ronin

Visions of Mana

The Casting Of Frank Stone

Dragon Ball Z: Sparking! Zero

No Rest For The Wicked

Kemuri

Senua's Saga: Hellblade II

Big Walk

God of War Ragnarök Valhalla

Exodus

Metaphor: ReFantazio

World of Goo 2

Dave the Diver

Thrasher World

Windblown

Harmonium The Musical

Usual June

The Rise Of The Golden Idol

Pony Island 2

Brothers: A Tale of Two Sons