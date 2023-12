10 Chambers är den svenska utvecklaren bakom hyllade GTFO, och under nattens The Game Awards närvarade de för att utannonsera ett nytt spel: Den of Wolves. Trailern visar en man som förhör en annan man angående en "nyckel", vilket visar sig vara en person. Detta varvas med FPS-gameplay.

Precis som avslöjats tidigare rör det sig om ett heist-spel (alltså i samma anda som Payday) ur FPS-vy, där man tillsammans med andra ska ägna sig åt företagsspionage, sabotage och lönnmord. Det utspelar sig i en futuristisk "tekno-thriller-värld", närmare bestämt i staden Midway City.

Fyra personer kan spela tillsammans som mest och framstegen man gör ska kretsa kring loot och att skapa nya vapen. Spelmekaniskt vankas det både smygande och action.

Inledningsvis är det early access på pc som gäller, med släpp till konsoler senare. Vi har inget släppdatum.