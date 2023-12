Fyra dagar efter att The Day Before släpptes i early access har utvecklaren Fntastic slut på pengar. Och därför lägger man ner verksamheten, meddelar studion via X (Twitter).

Fntastic skriver att det inte finns finansiella medel för att fortsätta verksamheten. De intäkter man fått in ska gå till "partners". Man säger ingenting om man tänker återbetala pengar till de som köpt spelet.

Liksom tidigare säger Fntastic att man inte tjänat några pengar på spelarna under utvecklingens gång. Men att få slut på pengarna fyra dagar efter försäljningsstart lär inte hjälpa dem att tvätta bort scam-stämpeln. Inte heller att det fram till för bara en dryg månad sen hette att det skulle släppas skarpt, och nu visat sig vara synnerligen ofärdigt.

Framtiden för The Day Before och studions tidigare spel Propnight beskrivs som "osäker" men servrarna ska fortsätta att fungera, säger man.

Spelet kan i skrivande stund fortfarande köpas via Steam (nej, du får ingen köplänk). Återstår att se hur länge det pågår.

Ända sedan The Day Before presenterades har det anklagats för att vara en scam eller bluff. Tidiga filmer såg orimligt bra ut tyckte skeptiker, och andra menade att innehåll i filmerna kom från andra spel. Sen hamnade det i ett namnbråk, försenades och togs bort från Steam.

I fredags släpptes det – och slaktades av Steam-spelarna. Det vill säga, de som lyckades ta sig in på spelservrarna, för spelet var trots alla kontrovserser synnerligen populärt. Vilket säkert är fntastiskt för spelmakarna och deras partners. Värre för de köpare som spelat för mycket för att refunda spelet, dock.