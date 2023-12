Alan Wake 2 tog hem några riktigt fina priser under The Game Awards och bjöd dessutom på det hyllade musiknumret från spelet. Även i själva spelet händer det grejer, för nu har Remedy lagt till spelläget New game plus.

Precis som vanligt låses det upp när man klarat spelet och låter en påbörja en ny runda med alla vapen, amuletter och uppgraderingar man samlat på sig, och man kan dessutom tackla den nya svårighetsgraden Nightmare.

Men allt kommer inte att vara sig likt, för precis som utlovat inkluderar läget inslag i berättandet som visar att denna andra vända passar in i handlingen. Sam Lake beskriver det som att saker och ting har skiftat på subtila sätt och att man kommer att göra framsteg.

Vidare säger han att Alan och vi spelare har varit vångade i en loop, men i och med New game plus kan vi bryta oss loss från loopen och bege oss djupare ner i spiralen.