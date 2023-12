Det går bra för JRPG:t Sea of Stars. Betygen har varit riktigt fina, de nådde sitt försäljningsmål för ett år på bara en vecka och DLC till äventyret är på gång.

Nu har spelet nått ytterligare en milstolpe, och det är fyra miljoner spelare, vilket har nåtts på under fyra månader. Mycket imponerande, men det ska tilläggas att det inte rör sig om fyra miljoner sålda exemplar, eftersom spelet är tillgängligt på både Game Pass och de högre nivåerna av Playstation Plus.

Spelet kommer även att få en fysisk utgåva till alla plattformar förutom pc under 2024, och DLC:t Throes of the Watchmaker ska lägga till ett nytt sidoäventyr som utvecklar världen och handlingen.