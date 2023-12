Nästa expansion till World of Warcraft heter The War Within och kommer att utgöra den första av tre delar i en trilogi vid namn Worldsoul Saga. Vi har sedan utannonseringen i november vetat att den ska kommma under 2024, men nu har vi fått ett lite mer specifikt släppfönster.

På sin webbplats har Blizzard delat med sig av färdkartor för både World of Warcraft och WOW Classic, och där ser vi att The War Within är tänkt att släppas mellan slutet på sommaren och början på hösten, så troligen augusti eller september. Under våren och sommaren kommer man dock att kunna få ett smakprov på vad expansionen har att erbjuda, eftersom den då ska alfa- och betatestas.

Men innan det är dags att ge sig ner i Azeroths underjord ska den nu aktuella Dragonfligh-expansionen avslutas, vilket kommer att göras med tre innehållsuppdateringar