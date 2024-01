Dave the Diver blev roligt nog en av fjolårets stora succéer, med över tre miljoner sålda exemplar. Utvecklaren Mintrocket meddelade i november att deras nästa spel skulle bli Nakwon: Last Paradise, som är något helt annat än Dave the Diver – ett skjutarspel ur tredjepersonsvy med zombier.

Nu visar det sig att de har ytterligare ett spel på gång, och genrehoppen är tvära nog att ge oss whiplash. Spelet heter Wakerunners och är ett multiplayer-spel sett uppifrån där lag på upp till fem spelare möter varandra i strid.

Det är "hjältebaserat", vilket innebär att de olika karaktärerna har unika förmågor, styrkor och svagheter, men det går att byta hjälte under matchens gång för att grusa motståndarnas taktik. Det vankas olika bekanta spellägen, som team deathmatch, control conquest och escort.

Vill man testa det så kommer en demo att bli tillgänglig under Steam Next Fest, som drar igång 5 februari.