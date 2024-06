På söndag klockan 19 börjar Xbox Games Showcase, och om bara delar av alla spekulationer slår in så kan det bli en fet spelhöst från Xbox-lägret.

Det har snackats om Indiana Jones and the Great Circle, Starfield-expansionen Shattered Space, ett nytt Doom, Gears of War 6, Avowed, Fable, State of Decay 3 och en bärbar Xbox-konsol. Pjuh!

FZ täcker Xbox-showen direkt från studion. Vi börjar snacka upp kring 18.45 och efter den gissningsvis timslånga sändningen pratar vi vad som visats (och inte visats), och du är naturligtvis varmt välkommen att hänga med i chatten.