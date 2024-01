Piskor! Knytnävar! Pussel! Action! Och nazister!

Gameplay från Machinegames Indy-spel har just presenterats, och det visar att den svenska studion har sett sina Harrison Ford-filmer. Spelet heter Indiana Jones and the Great Circle, och det verkar bli en både filmisk och filminfluerad historia.

Spelmässigt blir det i huvudsak förstapersonsaction (Machinegames signum får man väl säga efter flera Wolfenstein-fps), vilket utvecklarna motiverar med att "det är vad vi gör bäst". Men här och där backar kameran ut till tredjepersonsvy, till exempel vid klättring.

Piskan kommer ha fler syften än att smiska (nazi)rumpa, till exempel som ett hjälpmedel vid klättring. Även pussel spelar en nyckelroll, och hjärnan verkar få jobba: "Ett spel som får dig att först och främst tänka", som utvecklarna sa i presentationen.

Storymässigt äger spelet rum mellan första och tredje filmen (Raiders of the Lost Ark The Last Cruscade) och vi får besöka Vatikanen, Tibet, djungler och Egyptens pyramider. Indy har hjälp av en undersökande journalist vid namn Gina, och de ställs mot en onding som är besatt av mänskliga psyken.

Här är en längre genomgång med kommentarer av utvecklarna:

Spelet släpps "senare i år". Plattformar är pc och Xbox Series X/S. Det släpps även på Steam och Game Pass.