Nästa vecka får vi veta framtidsplanerna för Xbox. Det skrev Phil Spencer på X för en liten stund sedan. Han ger inga detaljer, men det finns många rykten att utgå från.

Så här säger Spencer:

Hetaste spekulationerna om Xbox-spel till PS5 och/eller Switch. Det har surrats om att Starfield, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush och ännu ej släppta Indiana Jones and the Great Circle kan komma till PS5:an. Och i Jeff Grubbs videostream för ett par timmar sedan kom även Gears of War upp på bordet.

En annan kandidat är den uppdaterade Xbox Series-konsol med tillbehör som det läckte uppgifter om i september 2023. Då hävdades att Microsoft siktade på premiär i höst, vilket inte känns omöjligt.

Ytterligare ett alternativ är att de pratar framtid för Activision-Blizzard-spel (Call of Duty, World of Warcraft, Diablo).

Vad tror du Spencer & co tänker prata om? Vi har svaret nästa vecka.