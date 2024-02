Medan världen surrar om Switch 2, ville Nintendo hålla fast vid gamla Switch. Det är inte svårt att förstå varför, då Switch nu är uppe i 139,36 miljoner sålda konsoler (enligt resultatrapport). Det är ett lyft på närmare 7 miljoner sedan november och visar med eftertryck att gammal är äldst.

Efter en lyckad julhandel väljer nu Nintendo att skruva upp prognoserna inför 2024. Under räkenskapsåret (som slutar sista mars) hoppas man ha sålt 15 miljoner Switch-konsoler. Det lutar åt en minskning, men en klart mindre sådan än beräknat. 2024 kan med andra ord bli ännu ett framgångsår.

Och det är ett 2024 där rådande Switch-modell fortsätter vara huvudfokus för Nintendo. Det avslöjar Nintendo-chefen Shuntaro Furukawa (via Bloomberg). Den första mars fyller Switch sju år men trots ihärdiga rykten fortsätter Nintendo alltså hålla truten kring Switch 2 – av nämnda skäl.

Med 139 miljoner närmar sig Nintendo DS (154 miljoner) och möjligen Playstation 2. Här är nämligen siffrorna grumliga, och det vi kan vara säkra på är att den sålt i mer än 155 miljoner.

Fjolårets storsäljare sett till mjukvara blev föga förvånande Zelda: Tears of the Kingdom, med 20,28 miljoner. Super Mario Bros. Wonder släpptes sent på året men lyckades kränga i närmare 12 miljoner. Och så har vi ständiga Mario Kart 8 Deluxe som är uppe i över 60 miljoner.