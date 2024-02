Skull and Bones har varit under utveckling i en herrans massa år och har därmed kostat Ubisoft en okänd men garanterat väldigt stor summa pengar. Därför är de säkerligen rätt sugna på att spelet istället ska börja dra in pengar till dem, vilket inte bara ska åstadkommas med ett live service-upplägg och battle pass, utan även en prislapp på 70 $ för grundspelet.

Just prislappen var något som ifrågasattes under en frågestund i samband med Ubisofts senaste kvartalsrapport, där frågeställaren undrade varför de satt priset så högt, eftersom det kan skrämma bort folk och leda till en betydligt mindre spelarskara.

Yves Guillemot svarade:

Ni kommer se att Skull and Bones är ett fullfjädrat spel. Det är ett väldigt stort spel och vi känner att folk verkligen kommer att se hur omfattande och komplett spelet är. Det är verkligen ett fullständigt AAAA-spel som kommer att leverera i det långa loppet.

Kommer spelet lyckas tjäna in sin utvecklingskostnad och till och med gå med vinst? Det återstår att se, för många är skeptiska till spelet som helhet såväl som upplägget där man i merparten av spelet inte får styra en karaktär, utan istället "är" hela sitt skepp. Vill man testa själv är ett öppet betatest igång just i detta nu. Mer info om det och hur man deltar här.