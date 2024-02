Ett av de spel jag ser absolut mest fram emot under 2024 är No Rest for the Wicked, som utvecklas av Ori and the Blind Forest-skaparna Moon Studios. Det drabbades av en smärre försening för ett par veckor sedan och är nu tänkt att släppas (troligen i early access) någon gång mellan april och juni 2024.

Utannonseringstrailern gav mersmak, och nu har IGN bjudit på den första riktiga gameplay-videon från spelet. Vi får se huvudkaraktären kämpa sig genom ruinerna av någon typ av fort, och han kan använda snabba eller laddade attacker, en sköld, brandbomber eller helt enkelt kasta sig undan. Han plockar även på sig en del loot, som vapen och utrustning.

Det hela slutar med en väldigt soulsig bosstrid där det gäller att hålla tungan rätt i mun och inte bli girig när tillfälle för ett par hugg ges.

Vidare frestas vi med "Wicked Inside", som är någon form av show den 1 mars, då vi ska få veta mer om spelet.