Sett till uppsägningar har spelåret 2024 sett rätt dystert ut hittills. Nu kastas mer ved på brasan, när brittiska Supermassive Games meddelar att de ska omorganisera. På Twitter/X skriver de att spelbranschen står inför stora utmaningar och att även de kommer att förlora en del av sina kollegor. Detta kommer bara en månad efter att de båda grundarna lämnat utvecklaren.

Enligt Bloomberg har runt 150 av de totalt 300 anställda informerats om att deras jobb är i riskzonen, och enligt dem är det runt 90 personer som i slutänden kommer att få gå. Supermassive betonar att det inte är ett beslut som fattats lättvindigt och att de ansträngt sig för att undvika detta.

Supermassive är kända för spel som Until Dawn, The Quarry och The Dark Anthology-serien, och jobbar även på bland annat Little Nightmares 3.