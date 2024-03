Ori-skaparnas nästa blir det mörka actionrollspelet No Rest for the Wicked, och nyligen visade de upp mer från spelet. Det ser ni i videon nedan, som visar spelets inledning. Det hela börjar med ett skeppsbrott, och sen bär resan av mot småstaden Sacrament.

Så småningom ska vi kunna ägna oss åt att återuppbygga Sacrament, och vi ska även kunna köpa olika fastigheter och bygga ett hem. Vill man ta en tyst minut så går det även att fiska, samla resurser och skapa föremål.

Huvudrätten är dock striderna, som Moon Studios gjort tunga och utmanande, med krav på att hålla koll på uthållighetsmätaren och att planera varje drag. Till vår hjälp har vi den nya utrustning vi kan lägga vantarna på, som kommer i fyra olika grader, där de vita ska vara de mest anpassningsbara, blå kommer med positiva förtrollningar, lila har starkare förtrollningar men dessutom en förbannelse och guld är skräddarsydda av utvecklarna själva.

Världen är helt handgjord, inte slumpmässigt genererad, men spelets loot är däremot utplacerat slumpmässigt, så man vet aldrig vad man kommer att hitta. Det lönar sig även att utforska, eftersom utvecklarna säger sig ha placerat ut massor av hemligheter.

No Rest for the Wicked early access-släpps den 18 april på Steam, och när det är klart kommer det även till konsoler.