Sea of Stars visade sig vara precis lika härligt som många hoppats på, och sålde därtill jäkligt bra. En expansion full av "mystik och tokerier" som går under namnet The Watchmaker är på väg, men det vankas även andra nytillskott i spelet, och av ett slag som vi inte ser särskilt ofta i såna här rollspel.

Via Twitter/X frågade utvecklaren Sabotage Studio för ett par dagar sedan om de borde lägga till lokal co-op för tre personer i spelet, och delade även en video av hur det skulle kunna se ut. Svaret blev ett rungande ja, och kort därefter svarade Sabotage med ett: "Okej, vi gör det".

I ett pressmeddelande skriver de att spelet nu har passerat fem miljoner sålda exemplar och att det nya spelläget är för att fira det. Spelet är fortfarande turordningsbaserat och spelläget kommer att lägga till en ny mekanik för att tajma sina attacker i co-op, utan vidare förklaring av hur det skiljer sig från enspelarläget.

Utvecklingen av läget pågår nu och de lovar att avslöja fler detaljer inom kort.