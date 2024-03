Förra året fick vi det Heroes of Might and Magic-inspirerade och svenskutvecklade Songs of Conquest, och nu kommer ytterligare en lovsång till den anrika strategiserien. Det heter Songs of Silence och utvecklas av tyska Chimera Entertainment, och för att ro den sista utvecklingen av spelet i hamn (och kanske för att få lite uppmärksamhet) har de dragit igång en Kickstarter-kampanj.

De har redan dragit in dubbelt så mycket som det blygsamma målet på 23 000 euro, vilket innebär att ett extramål har nåtts: legendariska hjältar. Nu väntar ett animerat intro och outro om de når 60 000 euro och svårighetsgrader om de når 75 000.

Songs of Silence har en väldigt tilltalande art nouveau-stil och inkluderar fler än 100 olika enheter såväl som hjältar man kan uppgradera. Det är tänkt att släppas senare i år på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S.