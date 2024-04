Trots att det släpps tusentals nya spel varje år så har nya titlar svårt att bli riktigt stora. Enligt en rapport över vårt spelande 2023 som den amerikanska elektroikkedjan Newzoo tagit fram dominerade gamla spel totalt i fråga om antalet aktiva spelare per månad.

Snittåldern för de tio mest spelade titlarna på pc, Playstation, Xbox och Switch var över sju år. Starfield var det enda spelet från 2023 som tog sig in på topp 10-listorna för pc, PS och Xbox: det kom på åttonde plats på Xbox-listan. Switch-spelarna är lite mer moderna av sig: där hittas Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom och Super Mario Bros. Wonder. Fast de två senare har ju ett par decennier på nacken som serier.

Fortnite (släpptes i early access 2017) är etta på alla fyra plattformarna. I övrigt är det blandad kompott, men Counter-Strike (2000), GTA 5 (2013), Roblox (2006) och Minecraft (2011). Nintendo har naturligt nog klart fler plattformsexklusiva titlar än övriga (Playstation har noll), men fyra av tio är ändå flerplattformare.

(Källa: Newzoo)

60 procent av den speltid vi la på nyare spel (från 2021 och framåt) gick till årligen återkommande serier, till exempel Fifa och Call of Duty. Om nu någon undrade vaför dess skapare inte gör något nytt istället.

Den tid vi lägger på att spela har sjunkit med hela 26 procent sedan toppnoteringen som var första kvartalet 2021. Där spelar förstås pandemieffekten roll (vi spelade mycket mer under covidnedstängningarna). Rapportförfattarna spår att den här trenden kommer fortsätta nu i år, delvis på grund av svagare spelsläpp.

The PC & Console Gaming Report 2024 hämtas gratis härifrån.