Stellar Blade är nästa stora PS5-exklusiva titel, med release 24 april. Demo finns och nu vet vi ungefär hur långt det fullstora spelet är. Runt 25 timmar ska det ta enligt utvecklarna (via Wccftech). Om man är sugen på sidospår, samlarprylar och sånt kan man räkna med allt från 30 till 50 timmar. New Game plus finns inte (än, i alla fall) men tuffare svårighetsgrad kan låsas upp.

Mikrotransaktioner är en öm punkt i dagens spelklimat, men lyckligtvis låter det som om Stellar Blade blir i princip MTX-fritt. Möjligen kan det bli tal om kostymer från andra varumärken, vilket kan kosta. Crossovers, så att säga Större DLC-paket kan också få prislapp, men kring story-DLC och större tillägg har man inte beslutat om ännu.

24 april är det alltså dags och formatet som gäller är Playstation 5.