Moon Studios är kända för sina fantastiska Ori-spel, men den kommande titeln No Rest for the Wicked ser minst lika bra ut. Men ett teoretiskt Ori 3, då? Utvecklas det kanske parallellt med actionrollspelet? Nej, är det tråkiga svaret.

I en intervju med Gameinformer säger Gennadiy Korol från studion att de inte kände sig manade att sätta igång med ett Ori 3 eftersom de är nöjda med var berättelsen avslutades och tycker att den är komplett. Den enda anledningen att göra ett Ori 3 vore om de hade ytterligare en berättelse att berätta, och creative director Thomas Mahler säger att han faktiskt har några idéer för ett tredje spel.

Jag har redan en titel åt det. Jag har några idéer, men just nu är vi helt fokuserade på No Rest for the Wicked.

Chanserna för ett tredje spel verkar alltså goda. Under tiden kan vi sätta tänderna i en early access-version av No Rest for the Wicked från och med den 18 april, och innehåller garanterat inga häst-skins.