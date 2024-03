Moon Studios har gjort enorm metroidvania-succé med Ori-spelen. Härnäst ska de ta sig an actionrollspel à la Diablo med No Rest for the Wicked som early access-släpps på Steam i april.

I samband med releasedatumet kan vd:n för Moon, Thomas Mahler, inte låta bli att ge konkurrenten Diablo 4 en känga (eller tre!). Han proklamerar på X: "Inga mikrotransaktioner eller något battle pass", och inte heller kommer vi kunna köpa några häst-skins för 65 dollar.

Blizzard i allmänhet och Diablo 4 i synnerhet får inte sällan kritik för de dyra in game-grejerna man kan köpa. Portaler (och du får inte ens välja färg!) var en grej, en annan var ett häst-skin med rustning och troféer samt 7 000 platinapoäng (in game-valuta) som kostar omkring 675 kronor.

Så jo, man får mer än ett häst-skin. Samtidigt: ett tag var paketet med bland annat häst-skin dyrare än själva spelet, som då var på rea. Det är ändå en tanke som tåls att tänka på...

Detta ska dock inte vara någon huvudvärk i No Rest for the Wicked. Early access-release: 18 april.