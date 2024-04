Fyra och en halv månad in i 2024 fortsätter Final Fantasy VII Rebirth ha årets högsta snitt: 93 (via Opencritic). Enligt en analytiker underpresterar dock spelet sett till försäljning. Daniel Ahmad på Niko Partners hävdar att spelet sålt hälften av vad Remake gjorde under samma tidsperiod.

Final Fantasy VII Rebirth presterar inte så bra försäljningsmässigt. Det säljer ungefär hälften av vad Remake gjorde under samma tidsram.

Ahmad ska ha fått siffrorna via analysbyråns "vanliga spårning", men officiellt sett har Square Enix inte sagt något (vilket kanske är illavarslande i sig). Till och med september 2023 hade föregångaren, Remake, sålt i sju miljoner. Det återstår att se vart Rebirth kan tänkas ta vägen.

Square Enix hoppas släppa remaketrilogins tredje och sista del under 2027.