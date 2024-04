Josef Fares studio, Hazelight, firar 10 år under 2024, och man har "nya (riktigt bra) grejer" i görningen. Det skriver studion på X, men vad exakt detta är kommer man tala mer om senare under året. För att tala klarspråk: Josef Fares nästa spel kommer av allt att döma visas i år.

Den tydliga hinten kommer i samband med att Hazelight firar att det är tio år sedan Josef Fares fick ett Bafta-pris för Brothers: A Tale of Two Sons. En succé som banade väg för grundandet av Hazelight som hittills gett oss A Way Out och superframgången It Takes Two. Två ganska olika spel men som delar en co-op-koppling. Kan även nästa spel komma med ett sådant fokus?

Någon uppföljare har Fares aldrig gjort och därmed talar oddsen mot att vi får, säg, It Takes Two 2. Spelet fyllde nyligen tre år så vi är förstås mer än redo för att se vad Fares hittar på härnäst.