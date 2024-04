Det finns nu en chans att testa World of Warcraft: The War Within innan release. Blizzard söker betatestare till nästa WoW-expansion, och är du sugen är det bara att skriva upp dig. Man kommer släppa in nya deltagare löpande.

The War Within blir den tionde expansionen och den släpps 20 år efter moderspelet. Inte nog med det: den blir den första av tre planerade nya expansioner som går under samlingsnamnet Worldsoul Saga.

Expansionen släpps någon gång i år. Okänt när, men enligt Blizzards färdplan från förra året siktas det på release i sommar eller i höst.

Men innan dess, redan i maj faktiskt, väntar WoW: Cataclysm Classic.