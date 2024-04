Är man en person som gillar att experimentera och få möjligheten att tackla sina speluppdrag på massor av olika sätt, är Streets of Rogue 2 ett spel man ska hålla koll på. Det första spelet hade ett liknande upplägg, men i uppföljaren ska systemen och världen ha utökats avsevärt.

Det slutliga målet i varje runda är alltid att störta en korrupt president, men hur man lyckas med det och vad man väljer att göra på vägen är extremt öppet. Några exempel är att skramla ihop en gerillaarmé, iscensätta en zombieapokalyps eller helt enkelt frammana vampyrer och muta dem till att hjälpa en. Alternativt kan man bara bygga en pittoreskt belägen stuga och skita i presidentstörtandet.

Det finns även massor av yrken att spela som, fordon, förstörbara byggnader och möjlighet att spela i co-op både lokalt och online.

Streets of Rogue 2 släpps i early access på Steam senare i år, och innan dess ska en demo släppas under Steam Next Fest i sommar.