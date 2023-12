Trots riktigt bra betyg har soloutvecklade Streets of Rogue från 2019 flugit under radarn för många. Så blir förhoppningsvis inte fallet för uppföljaren, Streets of Rogue 2, där utvecklaren Matt Dabrowski har "skruvat upp allt till 11".

I videon ovan snackar han om spelet, som han beskriver som en systemdriven upplevelse med massor av olika sätt att interagera med världen och nå sina mål. Det rör sig fortfarande om ett roguelite-spel, men denna gång med en betydligt större värld.

Målet är att störta en diktator, och man får fria tyglar att åstadkomma det. Som exempel kan man anlita en armé av legosoldater och planera en statskupp, iscensätta ett utbrott av zombievirus, skapa ett jordbruk av systemhotande proportioner eller helt enkelt välja den klassiska vägen: frammana uråldriga vampyrer och muta dem att hjälpa en.

Den procedurellt genererade kartan är "helt förstörbar" och inkluderar allt från neondränkta städer till kusliga grottor, och avancerad AI ska få invånarna att kännas levande. Precis som föregångaren kommer det även att stöda co-op, lokalt och online.

Streets of Rogue släpps under 2024 på pc, och ska i efterhand även komma till Playstation, Xbox och Switch.