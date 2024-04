Det är inte odelat positiva ord om No Rest for the Wicked, Ori-skaparnas nya actionrollspel som släpptes i early acess i torsdags. Av drygt 10 000 användaromdömen på Steam är 66 procent positiva, vilket summerat landar i omdömet "Blandat".

Mycket av skället handlar om prestandan: spelet är tungrott, kort och gott. Utvecklarna Moon Studios var själva snabbt ute och kommenterade problemen och bristerna, och de har redan släppt två snabbfixar. De understryker också att det är ett spel under utveckling som kommer förbättras löpande fram till den skarpa releasen någon gång i framtiden.

Det blir intressant att följa utvecklingen av både spelet och early acess-spelarnas omdömen. Mycket kan hända, och den här studion har visat vad de kan med besked två gånger tidigare. Men om du vill ha bästa möjliga upplevelse kanske det är läge att vänta på den skarpa releasen.