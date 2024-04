Specialeffektsnissarna på Weta har tillsammans med Private Division frestat oss med sitt Lord of the Rings-spel Tales of the Shire ett tag nu, och den första trailern har till slut släppts. Den visar oss ett mysigt Shire/Fylke, till synes fritt från onda ringar, orcher och griniga dvärgar, även om en trollkarl tycks skymta förbi som hastigast.

Vi ska få skapa en egen hobbit i den aspirerande byn Bywater och så klart inreda vår egen hobbithåla, påta i trädgården, fiska i dammarna, samla bär, idka handel och laga andra frukost. Vi lovas ett fritt system för att placera ut möbler och liknande (utan rutnät) såväl som möjligheten att anordna fester och ge oss ut för att hitta gömda platser och skatter.

Tales of the Shire släpps någon gång i år på Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och pc.