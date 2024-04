Soloutvecklaren Sam Enright har utannonserat spelet Beyond Galaxyland, som är ett 2.5D-rollspel där man i rollen som tonårige Doug förs till solsystemet Galaxyland, som mest kan liknas vid ett zoo. Där ska han färdas mellan de olika planeterna tillsammans med marsvinet Boom Boom och roboten MartyBot, med målet att hindra varelsen "The End" från att erövra universum.

Enright säger att han älskar turordningsbaserade rollspel från 90-talet och har hämtat massor av inspiration från bland annat Chrono Trigger och Final Fantasy VII. Spelets strider är turordningsbaserade, men vill man få ett litet övertag kan man försöka skanna fienderna i smyg innan striden drar igång. Vidare kan tajmade knapptryck minska skadan man tar, och de olika karaktärerna har givetvis varierande förmågor att nyttja.

Beyond Galaxyland släpps senare under 2024 på pc, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One och Playstation 4/5.