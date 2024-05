April var en kärv månad för spel i Europa. GSD:s senaste säljstatistik menar att både spel- och konsolförsäljningen gick ner jämfört med samma månad förra året.

Det såldes 10,5 miljoner spel (både pc och konsol), vilket är ner med 6,2 procent mot 2023. Konsolförsäljningen dök avsevärt mer: minus 47 procent. Det förklaras till viss del av att det släpptes tyngre spel under våren 2023 (Jedi: Survivor, Zelda: Tears of the Kingdom), men också för att det kom PS5:or i lager vid den här tiden förra året.

Topp 10-listan för spelförsäljningen visar att Fallout-intesset håller i sig efter tv-serien på Amazon Prime i mars. Ett prissänkt Fallout 4 toppar listan (spoiler: det gjorde det inte förra året), och även Fallout 76 och New Vegas letar sig in på listan (sjua och tia). Och Helldivers 2 ligger trea.

# Spel 1 Fallout 4 (Bethesda) 2 EA Sports FC 24 (EA) 3 Helldivers 2 (Sony) 4 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 5 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 6 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 7 Fallout 76 (Bethesda) 8 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 9 Stellar Blade (Sony) 10 Fallout: New Vegas (Bethesda)

Statistiken återges av Games Industry.