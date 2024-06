I början av mars rapporterade vi om rykten som menade att Take-Two var på väg att stänga Roll7 (Rollerdrome, Olliolli) och Intercept Games (Kerbal Space Program 2). Take-Two gjorde en halvdan dementi där de sa att utvecklarna "inte har stängts", men enligt IGN är nedläggningarna stundande och dessutom en del i en större manöver från Take-Two.

Planen sägs vara att helt göra sig av med indieutgivaren Private Division, vilket ska göras antingen genom att sälja eller helt enkelt stänga ner den. Anställda ska, enligt IGN:s källor, ha blivit informerade om att uppsägningar var på gång i februari och att de i april fick höra att Take-Two inte längre skulle stödja Private Division, varpå merparten av de anställda sades upp.

Nu finns bara ett mindre team kvar för att supporta spel som Private Division har slutit utgivningsavtal med, som No Rest for the Wicked, Tales of the Shire och ett hittills ej utannonserat projekt från Game Freak. Take-Two sägs även ha rivit utgivningsavtal för två andra spel, varav ett ska vara från Bloober Team och ett från One More Level (Ghostrunner).

Ett riskkapitalbolag sägs vara intresserade av att köpa Private Division, men ingen överenskommelse ska ha slutits än.