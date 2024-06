The Chinese Room har gjort sig kända för äventyrsspel som Everybody's Gone to the Rapture och framför allt Dear Esther. De doppade även tårna i skräckgenren i och med The Vanishing of Ethan Carter, och i deras senaste skapelse blir det mer av den varan.

Still Wakes the Deep släpps i dag på pc, Xbox Series X/S och Playstation 5, och recensioner från spelmedier har börjat trilla in. Med ett snittbetyg på 75 hos Opencritic ser det bra ut på betygsfronten, även om det inte rör sig om jättehöga siffror.

Det utspelar sig på en oljerigg utanför Skottlands kust, där en massa övernaturligt mög så klart börjar att bryta ut. Många recensenter hyllar den kusliga atmosfären och engagerande handlingen, men vissa menar på att spelet kan vara lite väl linjärt. Å andra sidan beskriver andra det som att spelet skippar omvägar och går rakt på sak, så det är onekligen en smakfråga.