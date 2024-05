The Chinese Room känner vi igen från spel som Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs och Everyone's Gone to the Rapture. Just nu är de aktuella med kommande Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, men även det intressanta skräckspelet Still Wakes the Deep.

Det släpps den 18 juni, och i en ny video får vi en genomgång av spelets röstskådespelare och hur de tänkt angående att få spelets karaktärer att kännas som riktiga personer. Spelet utspelar sig på en oljerigg utanför Skottlands kust, där någon form av övernaturligt skräckväsen hotar både plattformen och huvudkaraktären Caz McLearys arbetskamrater.

Spelet släpps på Xbox Series X/S, Playstation 5 och pc, och för den sistnämnda ser systemkraven ut som följer:

Minimum

64-bitars processor och operativsystem

OS: Windows 10 (64-bitars) med DirectX 12

Processor: Fyrkärnig Intel eller AMD, 2,5 GHz eller snabbare

Minne: 8 GB RAM

Grafikkort: NVIDIA RTX 2050 / AMD RX 6000 / Intel® Arc™ A550

DirectX: Version 12

Lagring: 9 GB ledigt utrymme

SSD rekommenderas

Rekommenderat