Gårdagens Nintendo Direct bjöd på en första titt på ett nytt Zelda-spel, och ja, det är faktiskt ett Zelda-spel den här gången. Istället för Link är det prinsessan själv som får axla huvudrollen i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, när revor börjar att dyka upp i Hyrule och slukar, bland andra, Link.

Snarare än svärd och båge använder hon sig av en Trirod, som är en stav med förmågan att kopiera olika föremål i världen och spara deras "ekon". Dessa kan sedan frammanas i världen för att ta sig förbi olika hinder.

I trailern ser vi henne frammana bord och lådor för att kunna klättra högre, och även en stapel med vatten som hon kan simma upp genom. Beroende på vilka ekon vi samlat på oss kommer vi att kunna testa olika lösningar på olika problem.

Intressant nog kan man inte bara använda ekon i strider, utan även skapa ekon av fiender, som sedan slåss vid ens sida när man frammanar dem.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom släpps den 26 september på Nintendo Switch.