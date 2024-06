Efter lång väntan är Shadow of the Erdtree-expansionen till Elden Ring äntligen här, och folk har spelat för fulla muggar under helgen. Den fick en stekhet 5:a i betyg i FZ:s recension, men alla är inte lika nöjda.

Borta på Steam har spelet ett "blandat" omdöme, med 36 procent missnöjda spelare. Anledningen verkar främst vara spelets svårighetsgrad, som vissa beskriver som frustrerande på grund av bossar med väldigt långa kombos eller attacker som dödar med en träff. Andra klagar på att betydligt sämre prestanda sedan expansionen släpptes, utöver andra tekniska problem.

Majoriteten är dock nöjd och en del nyttjar till och med sina recensioner för att ge användbara tips, som "just roll" eller "git gud".